  • $7,8449
  • 9,5103
  • 463.8
  • 1370.7
  • Haberler
  • Güncel
  • "Mahmut Özden'in intikamı" planına emniyet darbesi: 4 DEAŞ'lı tutuklandı
12 Aralık 2020 Cumartesi 11:02 | Son Güncelleme:

"Mahmut Özden'in intikamı" planına emniyet darbesi: 4 DEAŞ'lı tutuklandı

"Mahmut Özden'in intikamı" planına emniyet darbesi: 4 DEAŞ'lı tutuklandı
AA

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi tutuklandı. Zanlıların, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in tutuklanması üzerine intikam planları yaptığı ortaya çıktı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, pazartesi günü başlatılan terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Zanlıların, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in tutuklanması ve ülke genelinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar nedeniyle kamu kurumları, siyasi parti binaları ile polis ve askerlere saldırı planladığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 7 Aralık'ta şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 7 şüphelinin evlerine operasyon düzenlemiş, 5 zanlıyı gözaltına almıştı.

<p>Akşam TV WhatsApp hattına Kovid-19 ile ilgili vatandaşlardan gelen sorular alanlarında uzman isi

İzolasyon süreci neden 10 güne düştü?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Iğdır'da kırsal alanda yaralı kara akbaba bulundu

Hiç vaka görülmeyen köye telefon yağıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.