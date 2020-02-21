Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1029
  • 6,6299
  • 323.143
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mahkumlara uyuşturucu temin eden gardiyan tutuklandı

Mahkumlara uyuşturucu temin eden gardiyan tutuklandı

Mahkumlara uyuşturucu temin eden gardiyan tutuklandı

Gümüşhane'de görev yaptığı cezaevindeki mahkumlara uyuşturucu madde sağladığı iddia edilen gardiyan tutuklandı.

Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tanık ifadeleri ve ele geçirilen malzemelerden yola çıkarak, cezaevinde çalışan infaz koruma memuru S.O.D ve bağlantılı olduğu tespit edilen C.D. ve M.Ç'yi eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.O.D çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla tutuklandı.

C.D savcılık sorgusunun ardından, M.Ç ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)


Zerrin Özer Murat Akıncı'yı affetti! Yeniden görüşüyorlar
Aylin Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi!
'Bahar rolü hasta etti'
Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
10 yıl sonra bir arada
<p>Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle İdlib'den kaçan siviller, Tür

Ölümden kaçış konvoyu! İdlib'den göç sürüyor...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kar savaşçıları'nın Ilgaz ve Küre dağlarında kar mücadelesi

Gribe karşı birebir yapımı çok kolay! İşte şifalı çay...