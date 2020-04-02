Mahkemeler ne zaman açılacak? Mahkemeler ve duruşmalar ne zamana kadar ertelendi?

Türkiye’de corona virüs salgını önlemleri kapsamında, acil olmayan tüm mahkemeler ve duruşmalar ertelendi. Vatandaşlar ise mahkemeler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Bakan Gül; Adalet bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısı’nın ardından açıklamalar yaptı. Detaylar haberimizde…

MAHKEMELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül mahkemeler ile ilgili alınan önemli kararları aktardı. Bakan Gül, "30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

“Avukat arkadaşlarımıza 6 Nisan itibariyle CMK alacaklarına yönelik tüm ödemeler başsavcılıklara ulaştırılacaktır” diyen Bakan Gül, “Bir diğer konu da her gün yüz binlerce insanın giriş çıkış yaptığı adliyelerde ve icra dairelerindeki insan sirkülasyonunu durdurmaktır. Yasa çıkar çıkmaz HSK bir çalışma yaptı. Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması ve acele işler haricinde tüm duruşmalar ertelenecek” şeklinde konuştu.

MAHKEMELER VE DURUŞMALAR NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Aciliyeti olmayan tüm mahkemeler 30 Nisan’a kadar ertelendi. Ek önlemler çerçevesinde alınan kararlardan bazıları ise şu şekilde;

Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler evrak üzerinden ve duruşma açılmadan yapılacak. Yeni duruşma günü ile keşif saati, masrafları gider avansından veya kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşma yapılacak.

Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamaması, hakim ve savcıların terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmeyecek.