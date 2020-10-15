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15 Ekim 2020 Perşembe 14:43 | Son Güncelleme:

Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
AA

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itiraz, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilecek.

"Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itiraz, üst mahkemeye gönderildi.

AA'da yer alan habere göre, Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, Anayasa Mahkemesi'nin "yeniden yargılama" hükmünü yerinde görmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesi, incelendi.

Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun kararlarının yerinde olduğunu belirterek, dilekçe ve dava dosyasının, itirazı inceleyecek olan ve üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

İtiraz dilekçesi İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yasal süresi içerisinde incelenip karara bağlanacak. 

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