Mahkemede dikkat çeken an! 'Oktar'dan kediciklerine'

Bir çok aileyi dağıtan Adnan Oktar silahlı suç örgütü yargı önünde hesap veriyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Bora Yıldız savunmasında, "Evlilik Allah rızası içindir. Arkadaşlarımın evliliği de Allah rızası içindir. Bu iddianamede suç gibi gösteriliyor." dedi.

Ne kendisinin ne salondakilerin mehdiliğin özelliğini okuyamayacağını söyleyen Yıldız, iddianameyi suçladı.

Sanık, iddianamede bahsedilen paraların hepsinin legal olduğunu savundu.

Askeri casusluk teşebbüs eyleminden dolayı hesabın kendisine kesildiğini ancak bu olayın iki kişi arasında geçtiğini, bu konularla ilgisinin olmadığını, en çok hasedin Adnan Oktar'a karşı yapıldığını öne süren sanık Bora Yıldız, "Suç örgütünün sonuçta bir menfaati olması gerekir. Benim ailem zaten varlıklı. Beni popüler yapan bir şey yok. Dünyevi bir artısı yok” diye konuştu.

ADNAN OKTAR’DAN KEDİCİKLERİNE: ÇOK GÜZELSİNİZ

Mahkeme heyetinin duruşmaya 10 dakika ara vermesi üzerine tutuklu sanık Adnan Oktar, salondan çıkarken tutuklu kadın sanıklara "Çok güzelsiniz." diyerek gülümsedi ve el salladı.

Bunun üzerine kadın sanıklar, Oktar'ı kısa bir süre alkışladı. Oktar da sanıklara gülümseyerek, parmağını ağzına götürerek sessiz olmaları için işaret yaptı. Oktar salona geri döndüğünde ise kadın sanıklara gülümsedi ve yerine oturdu.

Öte yandan tutuklu sanık Oktar Babuna'nın verilen arada diğer sanıklarla konuştuğu ve pos bıyık bıraktığı görüldü.

Aranın ardından başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk’in "Adnan Bey'in FETÖ'yü öven konuşmaları için neler diyeceksiniz?" sorusuna sanık Bora Yıldız, "Adnan Bey'in FETÖ'yü ağır eleştirilerini ben bizzat duydum. Adnan Bey, FETÖ'yü yerdiği için soruşturma geçirdi, ben de aynı soruşturmadan geçirildim. Ben FETÖ mağduruyum” dedi. Duruşma, yarına ertelendi.

ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNÜN FETÖ BAĞI

İddianamede, el konulan ve inceleme yapılan dijital materyallere göre, sanık Ulviye Didem Ürer'in cep telefonundan yaptığı sohbet kaydında kendisinin FETÖ iltisaklı olduğu bilinen "ROTA haber" isimli sitede yazar olduğunu belirttiği aktarılmıştı.

Sanıklar Bora Yıldız ve Mehmet Ender Daban isimli şahıslardan ele geçirilen materyaller arasında ''Herkul.org ipone uygulamaları'' isimli klasöre rastlandığı vurgulanan iddianamede, bu sitenin FETÖ'nün propagandasını yapan, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in söz, yazı ve videolarını paylaşan, halen yurt dışı sunucularından FETÖ örgütü mensuplarına yönelik yayınlar yapan 'Herkül nağme' ,'Özgür herkül' isimleri ile bilinen internet sitesi olduğu anımsatıldı.

İddianamede, söz konusu klasör içerisinde bulunan bir dosyanın içerisinde yer alan notta, ''Iphone uygulamamızı hazırlayan kis¸i herkul.org sitesinin uygulamasını yapmıs¸ ancak kendisi Apple'a go¨nderememis¸. Bizden rica etmis¸ti. Onun kullanıcı adıyla ve ismiyle Apple'a go¨ndermeniz mu¨mku¨n mu¨ acaba?", "Uygulama, Yasin Yalc¸ınkaya ismiyle go¨nderilebilir" şeklinde yazdığı kaydedildi.

Yapılan incelemelerde Yasin Yalçınkaya'nın MİT tırlarını durduran astsubaylardan biri olduğu ve MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin açılan davada sanık olarak yargılandığı vurgulanan iddianamede, ''FETO¨ iltisaklı Herku¨l.org sitesinin mobil uygulamasının kurulum dosyalarının bahse konu bilgisayarda yer aldıgˆı ve FETÖ üyesi Yasin Yalçınkaya'ya ait yetkilendirme bilgileriyle 'herku¨l.org' sitesinin mobil uygulamasının Adnan Oktar suc¸ o¨rgu¨tu¨nu¨n yardımıyla AppStore'a yu¨klenilmesinin istenildigˆi degˆerlendirilmektedir.'' denildi.

İddianamede, tutuklu bulunan sanık avukat Ayfer Bayer'in evinde yapılan aramada ise FETÖ elebaşının yazdığı bir kitabın ele geçirildiği anlatıldı.

Adnan Oktar'ın FETÖ elebaşını över mahiyetteki tüm konuşma dokümanlarına da tek tek yer verilen iddianamede, A9 TV yayın görüntülerinden yapılan incelemelerde Oktar'ın FETÖ yapılanması hakkındaki konuşmada, ''Fethullah hocamın her yerde savcıları var, hakimleri var, ben inanmıyorum'' şeklinde Gülen'i destekleyen sözler sarf ettiği, yine Oktar'ın bir internet sitesinde ''Ben başta olmak üzere bütün inananlar Mehmet Baransu'nun yanındalar'' dediği aktarıldı.

FETO¨'nün firari yo¨neticisi S¸erif Ali Tekalan'ın, Adnan Oktar suc¸ örgu¨tu¨nu¨n tutuklu mensubu Kartal I·s¸ ve Altugˆ Mu¨s¸tak Berker tarafından Fatih Üniversitesinde ziyaretine ilis¸kin paylas¸ımlar yaptığı belirtilen iddianamede, bu konuyla ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'den yargılanan bir sanığın ifadesinde, ''U¨niversiteye (Fatih U¨niversitesi) Adnan Oktar bir gu¨n iki kis¸i go¨nderdi. '17-25 Aralık do¨neminde sizlere destek olacagˆız' diye, S¸erif Ali Tekalan'a so¨ylemeleri ic¸in go¨ndermis¸" şeklindeki beyanına da yer verildi.

Örgütün, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü ile ilgili...

İddianamede, müştekilerden C.Ö. ifadesinde, Reza Zarrab'ın ABD'de görülen davasında bilirkişi de olan Jonathan Schanzer'ın, Oktar'ın talebi üzerine 2013-2014 yıllarında Türkiye'ye geldiğini ve kendisiyle görüştüğünü söylediği belirtildi.

Görüşme hususlarının, ''Türkiye ile ilgili yurt dışındaki konularda bağlantıda kalalım ve ortak hareket edelim'' şeklinde olduğu bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanık Burak Abacı'nın aynı konuya ilişkin verdiği ifadede de Jonathan Schanzer isimli kişiyi otelden almasını kendisinden Tarkan Yavaş'ın istediğini, bu kişiyi Oktar'ın kanalı olan A9'a getirdiğini ama bu şahsın kim olduğu, neden geldiği hakkında bilgisi olmadığını söylediği kaydedildi.

Türkiye'de FETÖ tarafından gerc¸ekles¸tirmek istenen 17/25 Aralıkdarbe giris¸imi bas¸arısızlıkla sonuc¸landıktan sonra aynı tertibin ABD u¨lkesinde kamuoyunda ''Hakan Atilla Davası" olarak bilinen dava ile gerc¸ekles¸tirilmek istendigˆi belirtilen iddianamede, bu davanın bilirkis¸ilerinden birinin de Adnan Oktar suc¸ örgu¨tu¨ tarafından 17/25 Aralık darbe giris¸iminden o¨nce Türkiye'de misafir ettirilen ve bu darbe giris¸imine konu hususlarla ilgili bilgi toplattırılan Jonathan Schanzer isimli s¸ahıs oldugˆunun görüldüğü anlatılarak, bir şema ile konun detayına yer verildi.

Jonathan Schanzer isimli s¸ahsın bu¨nyesinde yer aldıgˆı ''Foundation For Defense Of Democracies'' isimli kurulus¸ta FETO¨ s¸u¨phelisi Aykan Erdemir'in de bagˆlantılı oldugˆu belirtilen iddianamede, Aykan Erdemir hakkında I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca yürütülen sorus¸turma kapsamında "Devletin gu¨venligˆine ilis¸kin belgeleri tahrip etme, amacı dıs¸ında kullanma, hile ile alma, çalma" suc¸larından yakalama kararı bulunduğu hatırlatıldı.