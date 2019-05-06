Mahkeme, 'Hanımağa' için kararını verdi

Sabah'In haberine göre, polislikten atıldıktan sonra çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla 3 yıl cezaevinde yatan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, eski arkadaşı Fırat Ş.'den şikâyetçi oldu.

Akkuş'un şikayetini değerlendiren mahkeme heyeti, konuyla ilgili kararını açıkladı.

Son dakika haberinin ayrıntıları ise şu şekilde;

Akkuş, ayrılığı kabul etmeyen Fırat Ş.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini, evini yakmaya çalıştığını, sahte hesaplar açarak kendisini rencide ettiğini iddia etti.

'AYRILMAK İSTEMEDİM, DARP EDİLDİM'

Fırat Ş. ise "Aksine ben ondan ayrılmak istedim. O kabul etmedi. Beni darp edip tehdit etti" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme 3 ay süreyle Fırat Ş.'nin mağdur Güniz Akkuş'a şiddet ve tehdit içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikametine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.