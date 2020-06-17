Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,846
  • 7,7181
  • 380.504
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mahir Ünal: 40 gün süren çalışma başarıyla tamamlandı
17 Haziran 2020 Çarşamba 12:24 | Son Güncelleme:

Mahir Ünal: 40 gün süren çalışma başarıyla tamamlandı

Mahir Ünal: 40 gün süren çalışma başarıyla tamamlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, sosyal medyada 'Etik Farkındalık' çalışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Ünal; "40 gün süren “Etik farkındalık” çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız “Yeşil Küre” görevini başarıyla tamamlamıştır." dedi.

Mahir Ünal'ın paylaşımları şöyle;

1 Mayıs 2020 tarihinde başlattığımız “Etik Farkındalık” çalışması “Dijital Farkındalık” çalışmamızın 10 Haziran 2020’de başlaması ile sona ermiştir.

40 gün süren “Etik farkındalık” çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız “Yeşil Küre” görevini başarıyla tamamlamıştır.

Hakareti, küfürü, saldırganlığı, kısaca etik olmayan paylaşımları kamuoyu gündemine taşıyarak tartışılmasını sağlamış ve dezenformasyonla mücadelede turnusol etkisi oluşturmuştur.

Bu amaçlarla kullanılan “Yeşil Küre” üzerinden “Etik Farkındalık” çalışmasına hakaret, küfür ve aşağılamada bulunanlar da ayrıca bir çalışmanın konusu olmalıdır. Gönüllü olarak “Etik Farkındalık” çalışmamıza katılanlara gönülden teşekkür ederim.

Şule Çet davasında karar belli oldu... Sanıklara ceza yağdı!
Adalet Bakanı açıkladı: Yargıda yeni dönem başlıyor
Bakan Varank: Pandemiye rağmen daha güçlü seyrediyor
FETÖ'nün 'çakma' terapistleri tutuklandı! Pensilvanya rahatsız oldu
Taraftarları sevince boğan transfer! İmzalar an meselesi
Antalya'da Kırım Kongo!

Antalya'da Kırım Kongo!

Savaş kazandıran kamuflaj teknikleri

Savaş kazandıran kamuflaj teknikleri

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni dönem başla

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni dönem başladı!

Onları görmek için dağlara çıkıyorlar

Onları görmek için dağlara çıkıyorlar