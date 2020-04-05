Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7368
  • 7,3003
  • 350.572
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mahalledeki bir kişide koronavirüs tespit edildi, 2 bin 500 kişi karantina altına alındı

Mahalledeki bir kişide koronavirüs tespit edildi, 2 bin 500 kişi karantina altına alındı

Mahalledeki bir kişide koronavirüs tespit edildi, 2 bin 500 kişi karantina altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi, bir kişide koronavirüs belirtilerinin tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Siverek ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli Mahallesi'nde oturan ismi öğrenilemeyen bir kişi rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde koronavirüs belirtileri bulunan hasta, ilk müdahale sonrası ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmi açıklanmayan hasta burada yapılan Covid 19 testinin pozitip çıkmasıyla tedavi altına alındı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Siverek İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla hastanın yaşadığı Şekerli Mahallesi karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleyi giriş ve çıkışa kapattı. Barikat oluşturulan ve her türlü girişe yasaklanan mahalle sakinlerine, muhtar aracılığıyla dezenfektan ürünleri ile eldiven ve maske dağıtıldı.

DHA


Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden Recep Aydın'dan sokağa çıkanlara mesaj var...

Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden Recep Aydın'dan sokağa çıkanlara mesaj var...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs sonrası toplumları bekleyen değişimler: İşte ‘Korona Dünya Düzeni'

Tedbirlere uyuldu: İstanbul'da son durum