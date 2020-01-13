Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,868
  • 6,5383
  • 293.287
  • 120249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mahallede mahsur kalan hamile kadın 6 saatte kurtarıldı

Mahallede mahsur kalan hamile kadın 6 saatte kurtarıldı

Mahallede mahsur kalan hamile kadın 6 saatte kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan 4 aylık hamile kadın, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Esenkoç Mahallesi'nde rahatsızlanan 37 yaşındaki Hatice Ak'ı hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Van'dan arazi aracı ve ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kardan dolayı kapanan yolda güçlükle ilerledi. 

Tipide yolu bulmakta zorlanan ekipler, zaman zaman aracın kayması nedeniyle kara saplandı. Buzlu yolda kayan ambulans ise geri dönmek zorunda kaldı. 

Arazi aracıyla mahalleye ulaşan ekipler, ilk müdahalesini evde yaptıkları kadını 6 saat süren çalışma sonucu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Hastanın eşi Haydar Ak, yardıma koşan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

(AA)


Hazal Kaya doğum kilolarıyla ilgili konuştu, Pınar Altuğ'dan destek geldi!
İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen 'Sen Anlat Karadeniz' itirafı!
Kitabı yayınlandı, Defne Samyeli aşkı ilk kez ortaya çıktı!
Çağla Şıkel aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!

Milyonların Gönlünü Kazanmıştı... Başkan Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç İle Görüştü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Havacılık tarihine damga vuracak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları