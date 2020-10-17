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17 Ekim 2020 Cumartesi 21:47 | Son Güncelleme:

Mahalede zehir bataklığı

Mahalede zehir bataklığı

Bir sitenin yanındaki boş araziyi mesken tutan bağımlılar, güpegündüz kimseye aldırış etmeden uyuşturucu kullanıyor. Sokakta yürümeye bile korkan mahalleli ise “Bu bataklığı kurutun” diyerek yardım istiyor.

Antalya Muratpaşa’daki Gebizli Mahallesi’nde boş araziyi kendilerine mesken edinen uyuşturucu bağımlıları, vatandaşların korkulu rüyası oldu. Önceki gün kaydedilen görüntülerde gündüz vakti arazinin yanındaki site duvarına yaslanan 3 kişi, çevredekilere aldırış etmeden uyuşturucu kullandı. Gruba kısa süre sonra bir kadın eklendi. Dakikalar sonra aynı araziye bastonla yürüyen engelli bir kişi geldi.

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE

Taşların üzerine oturan engelli şahıs, bir elindeki aynayla boynuna bakarak yer arayıp, diğer elindeki şırıngadaki uyuşturucuyu enjekte etti. Bu sırada yandaki parkta oynayan çocuklar olduğu görüldü. 

BALKONA ÇIKMAYA KORKUYORUZ

Arazinin yanındaki sitede yaşayan Volkan Ergün, “Burası Antalya’nın merkezi. Çocuklarımızın, eşlerimizin gözü önünde şırıngayla uyuşturucu kullanıyorlar. Balkona bile çıkamıyoruz, psikolojimiz bozuldu” dedi.

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