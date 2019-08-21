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  3. Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

Terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Kavaklı bölgesindeki çift girişli mağarada yaklaşık 5 ton yaşam malzemesi, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında yürütülen "Kıran" operasyonu devam ediyor.

Jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilin kırsal bölgelerinde sürdürülen operasyonda, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve depolar tek tek imha ediliyor.

Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Taburu birliklerince yapılan çalışmalarda bir girişi hilti ile açılmış iki girişli mağara tespit edildi.

PKK'lı teröristlerin depo ve kış üstlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen mağarada, yaklaşık 5 ton yaşam malzemesi, 45 örgütsel doküman, 25 tüp, 30 fünye, patlayıcı yapımında kullanılan 80 metre kablo, 2 havan mühimmatı, paketlenmiş 16 pil bloku, 2 jelikan mazot, 20 litre motor yağı, hilti, anahtar takımı, çadır, 2 el bombası, 4 M-16 şarjörü, 3 AK-47 şarjörü ve bu silahlara ait 400 fişek, çok sayıda yorgan ve halı ile temizlik malzemeleri ele geçirildi.

Mağara ve malzemeler ekiplerce imha edildi.

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