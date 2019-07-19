Magandalar uslanmıyor
İstanbul Beyoğlu’nda önceki akşam asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı.
Asker arkadaşlarını havaya fırlatan magandalar, kimsenin canını bir an olsun umursamadı. Aynı akşam Çekmeköy’de de konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar Taşdelen Tüneli’ni trafiğe kapattı. Havai fişeklerle sokak ve caddelerde trafiği birbirine katan magandalar, yanlama hareketi yaparak, abartılı egzoz ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.