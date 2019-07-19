Magandalar uslanmıyor

Asker arkadaşlarını havaya fırlatan magandalar, kimsenin canını bir an olsun umursamadı. Aynı akşam Çekmeköy’de de konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar Taşdelen Tüneli’ni trafiğe kapattı. Havai fişeklerle sokak ve caddelerde trafiği birbirine katan magandalar, yanlama hareketi yaparak, abartılı egzoz ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.