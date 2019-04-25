Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9375
  • 6,6226
  • 243.86
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Macron'dan 'Siyasal İslam' çıkışı: Kime mesaj veriyor?

Macron'dan 'Siyasal İslam' çıkışı: Kime mesaj veriyor?

Macron'dan 'Siyasal İslam' çıkışı: Kime mesaj veriyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilginç bir 'Siyasal İslam' çıkışı yaptı. Ülke gündemi ile alakasız olarak konuyu gündeme getiren Macron'un Müslümanları hedef gösteren hamlesi siyasi manevra olarak yorumlanıyor.

x

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame Katedrali yangınının yankıları devam ederken "Siyasal İslam" konusunu gündeme getirdi. 

Ülke gündemi ile alakasız bir şekilde 'Siyasal İslam'ı bir tehdit olarak gördüğünü söyleyen Macron bu çıkışıyla adeta Müslümanları hedef gösterdi.

Son zamanlarda siyasi kariyeri tehlikeye giren Macron'un "Siyasal İslam, Fransız Cumhuriyeti'ni bölmeye yönelik bir tehdit" açıklaması kurtuluş manevrası olarak yorumlanıyor.

star.com.tr

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece´de çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili “Failin yakal

Bakan Soylu açıkladı… Küçükçekmece’de çocuğa cinsel saldırıda bulunan sapık yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya’da tarihi zirve

Kayseri'de kan donduran an