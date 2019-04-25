Macron'dan 'Siyasal İslam' çıkışı: Kime mesaj veriyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame Katedrali yangınının yankıları devam ederken "Siyasal İslam" konusunu gündeme getirdi.

Ülke gündemi ile alakasız bir şekilde 'Siyasal İslam'ı bir tehdit olarak gördüğünü söyleyen Macron bu çıkışıyla adeta Müslümanları hedef gösterdi.

Son zamanlarda siyasi kariyeri tehlikeye giren Macron'un "Siyasal İslam, Fransız Cumhuriyeti'ni bölmeye yönelik bir tehdit" açıklaması kurtuluş manevrası olarak yorumlanıyor.

star.com.tr