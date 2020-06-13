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  3. Maçka Parkı'nda doktorun boğazını kesmişti... O olayda yeni gelişme
13 Haziran 2020 Cumartesi 09:51 | Son Güncelleme:

Maçka Parkı'nda doktorun boğazını kesmişti... O olayda yeni gelişme

Maçka Parkı'nda doktorun boğazını kesmişti... O olayda yeni gelişme

Maçka Parkı'nda yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesine göre, yürüyüş yapan doktor Süleyman Dönmez'i elindeki içki şişesiyle yaralayan saldırgan Emrah D. tutuklandı.

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda doktor Süleyman D.'yi (29) kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Emrah D. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul sulh ceza hakimliği, şüpheli Emrah D.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Maçka Parkı'nda dün tartıştığı doktor Süleyman D.'yi kırılmış şişe parçası ile boğazından yaralayan şüpheli Emrah D., kaçmıştı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanan şüpheli, gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin "kasten yaralama" suçundan 5, "mala zarar verme" suçundan 1 ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 1 kaydının olduğu belirtilmişti.

(AA)

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