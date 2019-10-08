Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: Sınırlarda Türkiye'yi desteklemek gerekiyor

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Suriyeli göçmenlere ilişkin "Türkiye'nin bakış açısı var, bizim de bakış açımız var. Biz 'problemin olduğu yerde çözüm üretelim' diyoruz. Türkiye'de değil, Suriye'de. İlk andan itibaren konuyu orada çözmek gerekiyor. Sınırlarda da Türkiye'yi desteklemek gerekiyor." dedi.

"Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkanları" toplantısına katılmak üzere geldiği Erzurum'da, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret eden Büyükelçi Viktor Matis, buraya yaptığı açıklamada, Türkiye ile Macaristan arasında önemli tarihi bağlar olduğunu ve bu ortak tarihe saygı duyduklarını belirtti.

Matis, her iki ülke arasında tarım, hayvancılık, sanayi ve eğitim alanlarında önemli iş birlikleri yürütüldüğünü söyledi.

Erzurumlu iş adamlarının kendilerinde özel bir yeri olduğunu, iş adamı Adnan Polat'ın, Macaristan'da en büyük Türk yatırımcı olduğunu kaydeden Matis, "Sadece güneş enerjisi değil gayrimenkul, inşaat ve diğer alanlarda çok ciddi yatırımları var. Ziyaretimizin amacı diğer Erzurumlu iş adamlarına da bu bilgileri vermek. Çünkü Macaristan, yatırım için Avrupa'da en iyi seçenekleri sunuyor, destekleri veriyor." diye konuştu.

"NÜFUS 10 MİLYON, MAALESEF AZALIYORUZ"

Matis, Macaristan'da yaşanan nüfus azalması probleminin önüne geçmek amacıyla hükümetin başarılı şekilde çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Nüfus 10 milyon, maalesef azalıyoruz. Çok trajik bir şey. Bu nedenle son yıllarda politikalarımız içinde inanılmaz değişiklikler oldu. Mesela bir ailede 3. çocuk doğduğunda otomatik olarak 200 bin TL'ye yakın hibe destek alıyorsunuz. Ayrıca düşük faizle 200 bin TL de kredi alabilirsiniz. Dördüncü çocuk doğduğunda ise çalışan anneden ömrü boyunca gelir vergisi alınmıyor. Ayrıca 4 çocukta 50 bin TL'lik araba desteği alabiliyorsunuz. 4 çocuk olduğunda lojistik inanılmaz problem. Benim bir çocuğum var ama lojistik inanılmaz zor. Hükümet bu azalmayı durdurmak için başarılı şekilde çalışıyor. 5 yıl önce iki kişiye 1,25 doğum oranı düşüyordu, bu yıl 1,49 oldu. Hala yeterli değil ama çok ciddi bir ilerleme. Tabi ki 2,1'e kadar gelmesi lazım yoksa Macarlar er ya da geç kaybolacak. Biz bunu istemiyoruz tabi."

Suriyeli göçmenler konusunda Türkiye'ye çok saygı duyduklarını, bu konuda Brüksel'de Türkiye'yi destekleyen ve en yüksek sesle bağıranın, kendi ülke başbakanları olduğunu ifade eden Matis, orada başbakanlarının çok net şekilde, "Avrupa'nın güvenliğinin şu anda Türkiye'den başladığı ve Türkiye ile ciddi iş birliği yapılmaması durumunda Avrupa'nın güvenliğinin de bitebileceği" görüşünü dile getirdiğini anlattı.

"SURİYELİLER TÜRKİYE'DE GÜVENDE"

Göçmen sorununun çözülmesi konusunda Türkiye'nin çabalarının inanılmaz büyük olduğunu bildiren Matis, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriye'den gelen mültecilerin içeri alınması, insani ve vicdanı olarak da çok önemli bir şey. Suriyeliler Türkiye'de güvende, bunu biliyoruz. Bu kişilerin hayatı tehlikede değil. Bu nedenle pasaportsuz, vizesiz devam etmek istediklerinde bu kişiler mülteci değil değil yasa dışı göçmen oluyor. Bunu da açık açık söylemek gerekiyor ki Suriye'den mülteci olarak gelen kişilerin çoğu iyi insanlar. Kadınlar, erkekler, çocuklar iyi insanlar ama bunların aralarında muhtemelen eskiden savaşçı olan kişiler de var. Bizim görevimiz Schengen Bölgesi'nin en ucunda da Avrupa'nın güvenliğini sağlamak. Biz bunu 2015'ten beri aynı kararlılıkla, aynı şekilde yapıyoruz. Türkiye'nin bakış açısı var, bizim de bakış açımız var. Biz 'problemin olduğu yerde çözüm üretelim' diyoruz. Türkiye'de değil, Suriye'de. İlk andan itibaren konuyu orada çözmek gerekiyor. Sınırlarda da Türkiye'yi desteklemek gerekiyor."

Vali Okay Memiş de, kentin en önemli gelir kaynakları tarım, hayvancılık ve kış turizmi hakkında değerlendirmelerde bulunup Matis'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

AA