Macaristan'dan Barış Pınarı Operasyonu'na tam destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beraberindeki bir heyet ile birlikte Budapeşte Su Zirvesi’ne katılmak üzere Macaristan’a gitti. Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Macaristan’ın, Suriye’de devam etmekte olan “Barış Pınarı Operasyonu”na dair verdiği desteğin Türkiye için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Pakdemirli, “Suriye Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Türkiye’nin yalnızlaştırılması yönünde Macaristan’ın ülkemiz lehine sergilediği duruş için müteşekkiriz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ise Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı kapsamında tutumunun özellikle 2 noktada çok haklı olduğunu belirtti. Semjen, “Bunların birincisi sınır güvenliğini sağlaması diğeri ise Suriye halkının bağımsızlığı ve topraklarına yeniden dönmesi” dedi.

Sınırımızda bir terör devleti ve terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Suriye’deki varlık sebebimiz kendi güvenliğimiz ve yerel toplulukların güvenliğini sağlamak. Biz PKK/PYD ve DEAŞ'la mücadele ediyoruz. Orada yaşayan Kürtlerle, Araplarla, Türkmenlerle, Süryanilerle savaşmıyoruz. Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin ve Süryanilerin kendi topraklarında kendi evlerinde huzur içerisinde yaşaması için mücadele veriyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla ihtiyacı olan biziz, amacımız demografik yapıyı bozmak üzerine değil aksine demografik yapıyı yeniden tesis etmek üzerine. Avrupa Birliği, ABD, Arap Birliği ve bir takım ülkelerin bizi kınayan ifadeler kullanması ve bildiriler yayınlaması bizi üzdü. Bu süreçte Macaristan’ın yanımızda olması bizi memnun etti. Terör gruplarının finanse edilmesi ve silah sağlanması konusu ise bizleri çok rahatsız etti. Biz bu operasyon öncesi birlikte hareket ettiğimiz ve parçası olduğumuz tüm organizasyonlara gerekli bilgilendirmeleri yaptık” ifadelerini kullandı.



“AB’NİN TÜRKİYE’YE KARŞI TUTUMUNU VETO EDİYORUZ”

Başbakan Yardımcısı Semjen Macaristan’ın desteğini “Suriye halkının bağımsızlığı için bu operasyonun iyi sonuçları olacağına inanıyoruz. Macaristan olarak Avrupa Birliğinin yaklaşımını veto ettik ve bu dik duruşumuzu da devam ettireceğiz. Avrupa Birliği nezdinde Türkiye’nin yanında olduğumuzu belirttik Türkiye’ye uygulanmakta olan tutuma karşıt duruşumuz devam edecek” sözleri ile vurguladı.

Öte yandan ziyaret kapsamında, iki ülke arasında bu yıl gerçekleştirilen Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı’nın öneminden bahisle, tarım alanında işbirliği, kooperatifler, ormancılık, yaban hayvanlarının çeşitlendirilmesi vasıtasıyla yaban hayatının geliştirilmesi ve eko-turizm alanlarında başlatılacak olan proje ve çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca Türkiye’nin su politikaları ve kırsal kalkınma projeleri ile ilgili bilgiler Macaristan makamlarıyla paylaşılacak.

Bakan Pakdemirli, Başbakan Yardımcısı Senjen ile görüşmesinde “ülkelerimiz arasında gerek tarım gerekse de ormancılık konularında hızlı bir ivme yakalandı bu gelişmelerin özellikle yaban hayatı koruma, yaban hayvanlarını çeşitlendirme gibi konularda da artmasını bekliyoruz. Macaristan’ın doğa turizmi konusundaki bilgi ve tecrübesinin Türkiye olarak farkındayız, bu tecrübeden faydalanmak için istekli olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

Semjen ise, “Özellikle eko turizm ve yaban hayatı konusundaki talebinize hemen cevap vermek isterim. Bir an önce teknik heyetleri oluşturalım ve heyetlerimiz çalışmaya başlasınlar” diyerek işbirliği için hazır oldukları mesajı verdi.

Bakan Pakdemirli, Macaristan temasları kapsamında; 15 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Janos Ader’in açılışını gerçekleştireceği Budapeşte Su Zirvesi’ne katılacak ve akabinde Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ile ikili temaslar gerçekleştirecek.

16 Ekim 2019 tarihinde “Su Stresi ve Göç - Krizleri Önlemenin Bir Yolu Var mı?” konulu, oturumda açılış konuşmacısı olarak yer alacak olan Bakan Pakdemirli, konuşması kapsamında Türkiye’nin gıda ve su krizleri kapsamındaki tutumu, mülteci sorunları ve Suriye hakkındaki duruşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak ve Suriye’de devam etmekte olan “Barış Pınarı Operasyonu”nun gerekliliği ile ilgili görüşlerini de katılımcı ülke temsilcileri ile paylaşacak.

İHA