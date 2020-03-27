Macaristan'dan AB'ye sert çıkış: Yardımı Türkiye ve Çin'den aldık!

Orban, devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında, salgına karşı alınan önlemlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Salgınla mücadelede Avrupa Birliği'nin (AB) yetersiz kaldığına dikkati çeken Orban, şöyle devam etti:

'Biz AB üyeleriyiz. Biz güçlü bir AB istiyoruz ama AB'nin zayıflıklarının olduğunu görmemiz lazım. Bu zayıflıklar özellikle bu salgın döneminde net şekilde görüldü. Komşularımızla ve Vişegrad Grubu Ülkeleriyle (V4: Polonya, Çekya, Macaristan, Slovakya) ayrıca görüşüyoruz ama şunu görmek gerekiyor ki yardım buralardan gelmiyor. Çin'den yardım aldık ve Macaristan'ın gözlemci üyesi olduğu Türk Konseyinden Macaristan'a yardım etmelerini istedik ve aldık da. Durum şu anda bu şekilde. Bundan bağımsız olarak hala AB üyesiyiz. Bu Batı ittifakının bir parçasıyız, burası bizim evimiz ve birbirimize yardım etmeliyiz ama görüyoruz ki içeriden yardım gelmiyor."

- Macaristan'da sokağa çıkma kısıtlamaları

Orban ayrıca, salgın dolayısıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildiğini de duyurdu.

Alınan karar kapsamında vatandaşların sadece işe gitmek ya da temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkabileceğini söyleyen Orban, kararın yarından itibaren başlayacağını ve 11 Nisan'a kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

Orban, yaşlıları koruma amacıyla süpermarket, eczane ve temizlik ürünü satan yerlerde 09.00-12.00 arasında sadece 65 yaş ve üzeri kişilerin alışveriş yapabileceğini aktardı.

Macaristan'dan, Türkiye ve Özbekistan'a teşekkür

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine yardım eden Türkiye ve Özbekistan'a teşekkür etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Bakan Szijjarto, Macaristan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında geçen günlerde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Keneşi-Türk Konseyi) yardım istediğini aktardı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin maske yapımında kullanılacak 8 ton tekstilin Macaristan'a ihracatına izin verdiğini, Özbekistan'ın ise 150 bin maske yolladığını belirten Szijjarto, "Türk ve Özbek hükümetlerinin yardımı çok önemli ve müteşekkiriz. Gerçek dost kötü zamanda belli oluyor.' ifadesini kullandı.