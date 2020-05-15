Macaristan'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Macaristan'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den alınan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, 01.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin rutin kontrolünün ardından otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları Düzce’deki yurtlara götürüldü.

Otobüste görevli personelin maske ile gözlük takması ve tulum giymesi dikkati çekti.