Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,929
  • 7,4929
  • 385.859
  • 99193
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Macaristan'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

Macaristan'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

Macaristan'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Macaristan'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin rutin kontrolünün ardından otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları Düzce'deki yurtlara götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Macaristan'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den alınan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, 01.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin rutin kontrolünün ardından otobüslere bindirilerek karantinaya alınacakları Düzce’deki yurtlara götürüldü.

Otobüste görevli personelin maske ile gözlük takması ve tulum giymesi dikkati çekti.


İmamoğlu değil sekreteri aradı!

İmamoğlu değil sekreteri aradı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbullular kontrollü sosyal hayata alışmaya çalışıyor