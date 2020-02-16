Macarca kursları meraklılarını bekliyor

Dil kurslarında yeni dönemin başlayacağını belirten Fodor, Macar dil kursuna katılmak isteyenler için şubatın ortasında başvuruların başlayacağını bildirdi. Fodor, bu kurslarda sıfırdan başlayanlardan orta seviyeye kadar her düzeyde başvuruları kabul ettiklerini söyledi. Macar Kültür Merkezi’nin internet sitesinden de online başvuru yapılabildiğini dile getiren Fodor İzmir ve Ankara’da da dil kursu açılması yönünde talep olduğunun altını çizdi.

Fodor şunları söyledi: “Kurslarımızda genelde en çok sıfırdan başlayanlar oluyor. Ondan sonra biraz hız azalmaya başlıyor. Açıkça söylemek gerekirse Macarca kolay bir dil değil o yüzden çok kararlı olmak gerekiyor. Gayet güzel Macarca konuşabilenler de var. Sıfırdan başlayan ve dönem dönem daha yüksek seviyelere ulaşan gençlerimiz hatta emeklilerimiz de var.”