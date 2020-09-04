Maç sonucu Türkiye: 0 Macaristan: 1

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele Macaristan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Macaristan'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada frikikten Dominik Szoboszlai kaydetti.

Millilerimiz, bu sonuçla Uluslar Ligi'ne puansız bir başlangıç yapmış oldu. Ay-Yıldızlılarımız, 6 Eylül Pazar günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistana konuk olacak.

MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ'IN "İLK" HEYECANI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan karşısında kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.

Savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturan Güneş, orta sahada Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç ve Ahmed Kutucu'ya, ileri uçta da Burak Yılmaz'a şans tanıdı.

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez milli takıma davet edilen Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de forma şansı buldu. Süper Lig'de geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ilk kez ay-yıldızlı formayla Sivas'ta sahaya çıktı.

BAKAN KASAPOĞLU, MÜCADELEYİ İZLEDİ

Türkiye ve Macaristan arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, Yeni 4 Eylül Stadı'nın boş kalan maraton tribünü Türk bayraklarıyla donatıldı.