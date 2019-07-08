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  3. Maç analiz uzmanı cinsel saldırıdan tutuklandı

Maç analiz uzmanı cinsel saldırıdan tutuklandı

Maç analiz uzmanı cinsel saldırıdan tutuklandı

Bir spor kulübünde maç analiz uzmanı olan A.K., bir genç kadını eve kilitleyerek cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, 30 Haziran'da yaşandı. A.K., sosyal medyada tanıştığı Beyza A. (28) ile Taksim'de bir mekanda buluştu. İkili sonra A.K.'nin evine gitti. İddiaya göre A.K., genç kadınla birliktelik yaşamak istedi. Beyza A., teklifi reddedip evden çıkmak isteyince A.K., kapıyı kilitleyip genç kadınla birlikte oldu. Sabah evden çıkan Beyza A., A.K.'ya, "Beni istemediğim bir birlikteliğe zorladın. Hem de döverek ve hapsederek" şeklinde mesaj attı. A.K. ise mesaja, "Geçmedik mi bunu" şeklinde yanıt verdi. Kadının şikayeti üzerine A.K. gözaltına alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, mesajları delil kabul edip, A.K.'nın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından' tutuklanmasına karar verdi.

(Sabah)

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