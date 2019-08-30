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  3. Maarif Vakfı öğrencisi dünya birincisi oldu

Maarif Vakfı öğrencisi dünya birincisi oldu

Maarif Vakfı öğrencisi dünya birincisi oldu

Pakistan’da FETÖ’nün okullarını devralan Maarif Vakfı kısa sürede ismini duyurdu.

Okullardaki öğrenci sayısı 8 ay içinde 11 binden 13 bine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’Bizim dünyaya açılan kapımız olacak” dediği Maarif Vakfı artık dünya birincileri de çıkarıyor. Maheen Masoud da bu öğrencilerden bir tanesi. Pakistan’ın Lahor şehrinde Maarif Vakfına ait Asife İrfan Kız Lisesi’ne giden 16 yaşındaki Maheen büyük bir başarıya imza atarak Cambridge Sınavı’nın matematik branşında dünya birincisi oldu. 100’den fazla Türk öğretmen öğrencilere destek oluyor. Maheen’in en büyük hayali elektrik-elektronik mühendisi olmak.

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