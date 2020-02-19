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Maarif, 19 ülkede örgüt okullarını bitirdi

Maarif, 19 ülkede örgüt okullarını bitirdi

19 ülkede 213 FETÖ okulu Maarif Vakfı aracılığıyla devletin kontrolüne geçti. 104 ülkeyle temas kuruldu.  

Bülent ŞANLIKAN

Türkiye Maarif Vakfı’nın FETÖ’nün yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine son verilmesi için yürüttüğü mücadele meyvelerini vermeye başladı. Şubat itibarıyla 19 ülkede FETÖ’nün eğitim kurumlarına darbe indirdi. 213 FETÖ okulu devralınarak Türkiye’nin kontrolüne geçti. Vakıf 66 ülkede faaliyetlerini sürdürürken 104 ülke ile de resmi temas halinde. Vakıf, dünyanın dört bir yanında 323 eğitim kurumu, 42 yurt binası, 7 bine yakın idareci, eğitici ve destek personeliyle 40 bini aşkın öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti veriyor. FETÖ’ye darbe vurulan 19 ülke: Afganistan, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine, Kamerun, Demokratik Kongo, Kongo, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Tunus, Venezuela, Irak. Yurtdışında 120 eğitim kurumu Türkiye Maarif Vakfı tarafından yeni açıldı. Vakıf, mevcut eğitim faaliyetleri dışında 40 ülkeyle daha FETÖ iltisaklı okulların devri ve yeni okulların açılması amacıyla 58 farklı protokol imzaladı.


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