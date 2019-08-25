'Lütfen ölme anne' çığlığı dünyada yankılandı 'Türkler kadına şiddete öfke kusuyor'

Akşam’ın 4 gün önce manşetten verdiği Emine Bulut cinayeti video görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından Türkiye ve dünyada büyük tepkilere yol açtı. Jet iddianameyle 38 yaşındaki genç kadını öldüren katil koca Fedai Baran hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Aile Bakanlığı davaya müdahil olarak vahşete tanıklık eden 10 yaşındaki F.B.’yi koruma altına aldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır” derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “En ağır cezayı alması tek temennimiz” açıklaması yaptı. Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşet dünya medyasında da geniş yankı uyandırdı.

HERKES AYAKTA!

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, 38 yaşındaki Bulut’un öldürüldüğü anları yansıtan videoyu betimleyerek başladığı haberinde, olayın aktivistleri, siyasetçileri ve ülkedeki diğer saygın figürleri, kadına yönelik şiddete karşı harekete geçirdiğini yazdı. WP, bazı insan hakları gruplarının “Ölmek istemiyoruz” hashtag’ini kullanarak Türkiye genelinde protesto eylemleri düzenleyeceklerini açıkladıklarını aktardı.

VAHŞETE SUSMAYACAĞIZ

İngiliz yayın kuruluşu BBC haberinde, “Emine Bulut: Bir anne cinayeti üzerine Türkiye’de öfke” başlığını verdi. Bir annenin eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde öldürülmesinin Türkiye’de şok dalgaları yaydığının belirtildiği haberde, 2019’un ilk yedi ayında ülkede 245 kadının öldürüldüğü hatırlatıldı. Haberde katil Fedai Baran’ın mahkemede “Çocuğumuzun velayeti üzerine konuşurken, beni aşağıladı, ben bıçakladım” şeklindeki ifadesine de yer verdi. Beşiktaş futbol takımının “Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Alışmayacağız, susmayacağız!” mesajını da takipçilerine duyurdu.

HÜKÜMET ŞİDDETLE SAVAŞACAK

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da Emine Bulut’un tüm Türkiye’yi mahveden görüntülerini haberleştiren uluslararası yayın kuruluşları arasında yer aldı. AP, AK Parti’nin bir kadının 10 yaşındaki kızının önünde öldürülmesinin ülkeyi dehşete düşürmesinin ardından, kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı savaş sözü verdiğini yazdı. Haberde Bulut’un “Ölmek istemiyorum”, evladının ise “Anne, lütfen ölme” diye haykırışlarının yer aldığı görüntülerin betimlemesi yer aldı.

‘BENİMKİNİN DE SONU BÖYLE’

Emine Bulut cinayetinde herkes ayağa kalktı ancak Torbalı’da bu kadar da olmaz denilen bir olay yaşandı. Eşiyle boşanma sürecinde olan Soner Ç. cinayetle ilgili, “Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonucu da böyle olacak” yazdı. Tepkilerin ardından emniyet harekete geçti. Yakalanan Soner Ç. tutuklandı.