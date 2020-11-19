Lösemili minikler için anlamlı bağış

Yalova’da yaşayan 11 yaşındaki Ece Su Dağıstanlı, saçlarını kestirmek isteyince, annesi Kanser Savaşçıları Derneği’nin başlattığı ‘Saçım saçın olsun’ kampanyasından bahsetti. Küçük kız, saçlarını bu kampanyaya bağışlamak isteyince ailesi, gönüllü kuaför Melike Deneva’ya ulaştı. Saçlarını kestiren Dağıstanlı, “Lösemili çocuklara bir katkım olduysa çok mutluyum. Yalnız olmadıklarını hissettirmek çok önemli” dedi. Gönüllü kuaförlerin saçları ücretsiz kestiğini söyleyen Melike Deneva, bu saçların gönüllü perukçulara gönderildiğini söyledi.

İYİLİĞE KOŞUYORLAR



Derneğin perukları umut olacak çocuklara dağıttığını anlatan Melike Deneva, “İyilik peşinde koşmak isteyen vatandaşlar gönüllü oluyor. İnsanlarımız bilinçli değil. Bilgilendirmemiz çok önemli. Bu hayatta tek değiliz. Biz de bununla savaşabiliriz. 6 aydır gönüllü olarak bu derneğe üyeyim. 12 tane saç topladım. Bunları toplu bir şekilde derneğe göndereceğim” dedi.