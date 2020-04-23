Lösemili çocuklardan büyüklerine 23 Nisan çağrısı: Bizim için en güzel bayram hediyesi evde kalmanız

SONER KAN



Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, ilk kez evlerde kutlanıyor. Bu anlamlı günde lösemiye karşı amansız bir savaş veren iki lösemili çocuk büyüklerine şu sözlerle seslendi:

SESİMİZE KULAK VERİN



2 yıldır lösemiye karşı yaşam savaşı veren Esat Borazan: “Ortada bir salgın ve ciddi bir durum var. Yetkililerin uyarılarını dinlemeyen büyüklere sesleniyorum. En azından 23 Nisan hatrına bizi dinleyin. Ben ve benim gibi lösemi arkadaşlarımız yaşamak için hep maske takıyoruz. Çok zor değil salgın biten kadar evde kalın. Herkes gibi ben de akşam 21:00’de balkonda İstiklal Marşı’mızı ve kendi yazdığım şiiri okuyacağım.”

LÜTFEN KAN BAĞIŞI YAPIN



Yaşamak için tek umudu doğacak olan kardeşi olan Hasan Gülen: “Ben de arkadaşlarım gibi sokakta koşup oynamak; parka gitmek istiyorum. Ama tedavimiz boyunca dışarıya çıkamıyoruz. Büyüklerime sesleniyorum siz de sabredin ve salgın bitince hep birlikte dışarıya çıkalım. Salgında bir çağırım daha var bizleri unutmayın kan verin.”