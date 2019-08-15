Liverpool, Süper Kupa'da Chelsea'yi penaltılarla mağlup etti

Liverpool Chelsea Süper Kupa finalini kim kazandı? Liverpool Chelsea maçı kaç kaç bitti? soruları 14 Ağustos Çarşamba akşamı oynanan karşılaşmanın ardından aratılmaya başladı. UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Liverpool, Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek kupayı kazandı. Chelsea mücadelenin 36. dakikasında Olivier Giroud'nun golüyle öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Pulisic oldu.

CHELSEA'NİN GOLLERİ BAYRAĞA TAKILDI

Karşılaşmanın 40. dakikasında Christian Pulisic'in kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci devreye 1-0 önde başlayan Chelsea, 48. dakikada Sadio Mane'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Chelsea'nin 83. dakikada Mount ile bulduğu golde ofsayt kararı çıktı.

İLK UZATMADA 2 GOL

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelede uzatma devrelerine geçildi. Dakikalar 95'i gösterdiğinde sahneye Sadio Mane çıktı ve Liverpool'u öne geçirdi.

Chelsea, 101. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle durumu 2-2'ye getirdi. İkinci uzatma devresinde gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

Liverpool, penaltı atışlarında Chelsea'ye 5-4'lük üstünlük sağladı ve UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Avrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı. İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı. Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı.

Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Süper Kupa da sahada yer aldı. Liverpool kaptanı Jordan Henderson, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirken, Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta da Avrupa Ligi kupasını platforma koydu.

Bakan Kasapoğlu da maçı izledi

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Maç öncesinde Taksim Meydanı'nda Liverpoollu taraftarlarla bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra Vodafone Park'a geçerek mücadeleyi takip etti.

Karşılaşmayı kadın hakem yönetti

İki takım arasındaki önemli maçta kadın hakemler görev aldı.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill gerçekleştirdi.

Türk hakem Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.

UEFA Süper Kupa maçını izlemek üzere tribünde yerini alan futbolseverler, mücadelenin hakemlerine destek verdi. Hakem dörtlüsü sahaya çıktığı anda tribündekiler alkışlarla desteklerini gösterdi.

Muhammed Salah sevgisi

Liverpoollu taraftarların, takımlarının yıldız oyuncusu Muhammed Salah sevgisi dikkati çekti.

Taraftarların büyük bölümünün Muhammed Salah forması giydiği görüldü. Liverpoollu taraftarlar, takım otobüsünün stada gelişi sırasında skor tabelasındaki görüntülerde en çok teknik direktör Jurgen Klopp ile Muhammed Salah'ı alkışladı.

Yoğun güvenlik önlemi

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Vodafone Park'ın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçı nedeniyle kentte 15 bin polis görevlendirildi.

Stat ve çevresinde 8 bin 500 polis güvenliği sağladı. Kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde olmak üzere toplam 15 bin polis maç için görev yaptı.

Dünya, İstanbul'daki maçı izledi

Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde dünyadaki futbolseverler, Vodafone Park'taki maçı izledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.

Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan paylaşımda İstanbul'un futbol tarihi ve Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park hakkında çeşitli bilgilere yer verildi.

Merkez, Taksim Meydanı ve Beşiktaş oldu

Karşılaşma öncesindeki merkez, Taksim Meydanı ile Beşiktaş oldu.

Liverpoollu taraftarlar, toplanma merkezi olarak belirlenen Taksim Meydanı'nda saatler öncesinde bir araya geldi. İstiklal Caddesi ve bağlantısındaki sokaklar adeta kırmızıya boyandı.

helseali taraftarların toplanma merkezi ise Beşiktaş oldu. Chelseali taraftarlar da maçtan saatler önce coşkulu bir şekilde karşılaşmanın havasına girdi.

Liverpoollu taraftarlar maça daha fazla ilgi gösterdi

Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park tamamen doldu.

Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izlerken, Liverpool taraftarları maça daha fazla ilgi gösterdi.

Tribünlrin büyük bölümünde kırmızı formalı taraftarların olduğu görülürken, Chelseali taraftarlar tribünlerin küçük bir bölümünü doldurabildi.

Türk futbolseverler de tribünde

UEFA Süper Kupa mücadelesine İngiliz taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş taraftarlar, tribündeki yerlerini aldı.