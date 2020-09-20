Liverpool Belediye Başkanı Rothery'den Türkiye'ye övgü: Kovid-19 tedbirlerinden etkilendim

Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, alınan koronavirüs önlemlerinden övgü ile bahsetti. Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olduğunu vurgulayan Rothery, birçok İngiliz vatandaşının bundan dolayı Türkiye'de yaşamayı tercih ettiğini belirtti.

AA'da yer alan haberde Fethiye ve Ölüdeniz'den tekneyle açılmanın harika bir duygu olduğunu anlatan Rothery, adaların güzelliği ve denizin berraklığından etkilendiğini dile getirdi.

"SEYAHAT EDENLER İÇİN GÜVEN BİR BÖLGE"

Kovid-19 tedbirlerinin yüksek olmasından etkilendiğini velirten Rothery şunları söyledi:

"Hijyen kuralları, herkesin maske takması, sokakların temiz oluşu, sandalyelerin, masaların gün içerisinde defalarca kez dezenfekte edilmesi... Tedbirlerin hem kaldığım otelde hem de Fethiye'de, Ölüdeniz'de hatta sahillerde bile uygulanması oldukça etkileyici. Fethiye'nin, seyahat edenler için güvenli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Türk insanının sıcakkanlılığını çok seviyorum. Türkiye'den ülkeme mutlu dönüyorum."