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Liselilere şartlı cep telefonu izni

Liselilere şartlı cep telefonu izni

Özel durumu olan liseliler, öğretmenin bilgisi dahilinde derste cep telefon kullanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim yönetmeliğini güncelledi. Buna göre, liselerde okul yönetimi teneffüs ya da öğle aralarında cep telefonu kullanımına izin verebilecek. Özel durumu olan öğrenciler de öğretmenin bilgisi dahilinde ders saatlerinde  cep telefonu kullanılabilecek.

hazırlık sınıfı dönemi

Yeni düzenlemeyle sosyal bilimler liseleri dışındaki, sınavla öğrenci alan liselerde de yabancı dil hazırlık sınıflarının açılabilmesine imkan tanındı. Örneğin sınavla öğrenci alan bir lisede 100 öğrenci İngilizce hazırlık sınıfı okumak isterse ve bakanlık da buna onay verirse bu öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyabilecekler. Bu durumda da lise eğitimleri 5 yıl sürecek. Hazırlık okumak istemeyen öğrencilere de tercih imkanı tanınacak.

Hasta öğrenciye nakil 

Yönetmelikte nakil koşulları da düzenlendi. Uzun süre tedavi olması gerektiren hastalığı olan öğrencilere nakil ya da geçiş hakkı verildi.

Ceza öncesi uyarı sistemi

Disiplin cezası öncesinde uyarı mekanizmaları da yönetmelikle mevzuata girdi. Buna göre önce öğrenci uyarılacak. Davranışı devam ederse veli okula çağrılacak. Okula müstehcen veya yasaklanmış araç-gereç ve belge getiren öğrenciler ise okuldan uzaklaştırılacak.  

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