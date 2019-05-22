Lisede öncelik Türkçe

Doruk Çakar

Liselerde uygulanacak yeni ortaöğretim programında, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri Matematik dersi gibi tüm sınıflar düzeylerinde zorunlu oldu. Öğrenciler seçmeli dersler arasından da, matematikle ilgili en az bir dersi seçmek durumunda olacak. Geçtiğimiz günlerde yeni ortaöğretim programının Bakan Ziya Selçuk tarafından açıklanmasının ardından, Din derslerinin zorunlu olup, matematik ve Türkçenin seçmeli ders olduğuna dair yanıltıcı bilgiler çeşitli mecralarda yer almaya başlamıştı.

TÜM SINIFLARDA ZORUNLU

Yeni sisteme göre hem matematik, hem de Türkçe dersleri tüm sınıflarda zorunlu olacak. Liselerin 9. sınıfında haftada 5 saat, 10, 11 ve 12.sınıflarında ise haftada 4 saat Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verilecek. 10, 11 ve 12. sınıflarda zorunlu dersler arasında Bilgi Kuramı ve Uygulamaları da yer alacak. 12.sınıflarda ise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi zorunlu olarak verilecek.

MATEMATİK ÇEŞİTLENİYOR

Sistem ayrıca her sınıf düzeyinde matematiğin çeşitli kollarına ilişkin dersleri zorunlu tutuyor. 9. sınıfta Matematik Uygulamaları dersi zorunlu olacak. Öğrenciler 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Matematik Uygulamaları, Matematik Tarihi ve Uygulamaları, Astronomi ve Uzay Bilimleri gibi derslerden en az birini seçmek zorunda olacak.

Öğrenci, yıl sonunda profilini sergileyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni lise modeliyle ilgili detayları videoyla anlattı. Öğrencilerin özelliklerini dikkate alıp sertifikalarıyla birleştirildiğinde nasıl bir profile sahip olduğuna dair öngörüye sahip olacaklarını belirten Selçuk, öğrencilerin haziranda projelerini sergileme fırsatı bulacağını söyledi.