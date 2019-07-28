Lise taban puanları ve boş kontenjanları nedir? MEB'ten LGS boş kontenjanları açıklaması

LGS lise taban puanları ve boş kontenjanları yoğun ilgi görüyor. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor. Adaylar nakil tercih işlemlerini 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar. MEB tercih sonuçlarının ardından yayınladığı raporda merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin tümüyle dolduğunu, Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı da yüzde 99,9 olduğunu açıklamıştı. İşte boş kontenjanlar ile ilgili açıklama…

LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "(link: http://e-okul.meb.gov.tr) e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360'a çıkarıldı. Bununla birlikte okullardaki yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24'lük artışla yüzde 98'e yükseldi.

Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti. Bu öğrencilerden birinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 52 oldu.

Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 58'i birinci tercihindeki bir liseye yerleşirken, yüzde 99'u ilk üç tercihinde yer alan bir liseye girmeye hak kazandı. Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 52'si birinci tercihindeki bir liseye girerken, yüzde 87'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 41'i birinci tercihindeki bir okula yerleşti. Bu öğrencilerin yüzde 79'u ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine girdi.

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.