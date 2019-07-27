Lise nakil tarihleri belli oldu! Lise nakil işlemleri nasıl yapılır?

22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanan LGS tercih sonuçlarının ardından istediği liseye yerleşemeyen veya hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar için lise nakil heyecanı başladı. Toplam iki dönem üzerinden yapılacak lise nakil işlemlerinin 1.dönemi için sayılı günler kaldı. MEB tarafından yapılacak yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularında tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapacaklar. Lise nakil işlemleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

LİSE NAKİL TARİHLERİ BELLİ OLDU!

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.

NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde dört dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.