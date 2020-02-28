Senatör Graham'dan Trump'a İdlib çağrısı: Uçuşa yasak bölge ilan edilsin

ABD’nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma, "İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Graham, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor."

Bunun on yıllardan beri yaşanan en büyük insani felaket olduğuna dikkati çeken Graham, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İran ile Rusya tarafından desteklenen Esed’in, bu gaddar saldırısının durması gerekir."

"Suriye’deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır"

Türkiye’nin İdlib’e müdahalesini takdirle karşılayan Graham, şunları kaydetti: