Ligler ne zaman devam edecek? Ligler başlayacak mı? Gözler Nihat Özdemir'de!

Sporseverlerin merak ettiği “Ligler başlayacak mı?” sorusu bugün yanıt buluyor! Koronavirüsün ülkemizde ve dünyada birçok kişiye bulaşması nedeniyle liglere ara verilmişti. Normalleşme planlarının konuşulduğu şu günlerde gözler liglerin son durumuna çevrildi. Konuyla ilgili açıklama TFF başkanı Nihat Özdemir tarafından bugün saat 14.00’da yapılacak. Peki, Ligler ne zaman devam edecek?



LİGLER DEVAM EDECEK Mİ?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından saat 14.00’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak ve video konferans aracılığıyla basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

TFF Yönetimi yarın kendi arasında yapacağı toplantıda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yapılan bugünkü görüşmenin içeriği değerlendirilecek. Başkan Özdemir 14.00'de açıklama yaparak tüm ayrıntıları paylaşacak. Bu toplantının ardından futbol sezonu ile ilgili kararların netleşmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN SÜPER LİG AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Liglerin devamı konusu Futbol Federasyonu'muzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır." dedi.

Baka Koca, yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Sağlık Bakanlığında bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Salgın tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının artık seyircisiz olarak oynanmasının söz konusu olamadığı tarihten sonra Özdemir ile ilk kez görüştüklerini ifade eden Koca, Özdemir'in yaptıkları planlamayla ilgili bilgiler aktardığını söyledi.

Bakanlığın çalışmaları ve salgının seyriyle ilgili bilgilerin Özdemir'e aktarıldığı ve durum değerlendirmesi yapıldığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz. Bugünkü görüşmede müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. Görüşmemiz, bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleşmiştir. Liglerin devamı konusu, futbol federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak federasyona bildirilebilecektir. İçinde olduğumuz süreçte coşkularını erteleyen, şimdi ise hayatta oyunun bazı kurallarının artık değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum."