Ligler ne zaman başlayacak? Başkan Özdemir duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beIN SPORTS'a gündeme dair konulara ilişkin özel bir röportaj verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine değinerek sözlerine başlayan Özdemir, "Herkes için çok zor bir dönem. En önemli şey, bu hastalığın, bu virüsün yayılma hızını kaybetmesi ve ülkemizin eski günlerine dönmesi. Bu zorlu dönemden çıkıp kötü günleri geride bırakmayı hedefliyoruz. Gördüğüm kadarıyla; virüsün nisan ayının sonuna doğru yavaşlayacağını, Mayıs başlarında da iyi şeyler göreceğimizi tahmin ediyorum. İşim ve futbol dolayısıyla çok fazla insanla karşı karşıya gelme durumum olduğu için çok dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salgının Türk futbolu üzerindeki yansımasını değerlendiren Özdemir açıklamalarında, "Çarşamba günü federasyondaydım. Durum değerlendirmesi yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştüm. Zor günler geçiriyoruz ama bizim için en önemli konu insan sağlığı, sporcuların sağlığı. Sporla uğraşan kişileri ve herkesi ilgilendiren önemli bir dönemden geçiyoruz. Eğer seyircili oynayacaksak, maçlara gelecek taraftarların da sağlık durumlarını düşünmemiz lazım. Bu düşünmeyi nasıl sağlayabiliriz? Ülkemizde Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Federasyon olarak, bunlarla birlikte çalışmak zorundayız. Bu düşünmeyi nasıl sağlayabiliriz? Ülkemizde Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Federasyon olarak, bunlarla birlikte çalışmak zorundayız. Herkesin ümidi, Nisan ayının ortasından itibaren, bu virüsün tepe noktasını geride bırakabileceğimize inanıyoruz. Bu disipline uyarsak, inşallah 20 Nisan'dan sonrasına azalma yoluna gideceğini düşünüyorum. Böyle olacağını tahmin ediyorum. Buralardan iyi netice alırsak, Mayıs ayının başında oturacağız ve bir durum değerlendirmesi yapacağız." sözlerine yer verdi.

Lig planlaması ve maç takvimlerinde gidilecek olan zorunlu düzenlemenin kolay olmadığını vurgulayan Özdemir, "Bir de UEFA tarafı var. 55 ülke var, sadece 1 tanesinde futbol oynanıyor; Beyaz Rusya'da. Son toplantıda UEFA istemiş ki, orada da futbol oynanmasın ki, tüm ülkelerde oynanmasın. Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız. Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle Haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum. Haziran ayının başında ligimiz başlarsa, Temmuz'un en geç ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz. Şanslı bir ülkeyiz. Neden? Almanya, İngiltere'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim sadece 8 maçımız var. Bir de kupamız var. Ayrıca Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde maçı var. Baktık yine şartlar kötü, Temmuz'un başında başlasak dahi Ağustos'un ortalarında ligimizi tamamlayabiliriz. Tabii ki bu tamamlama şartları, o günkü Mayıs'taki şartlara bakacağız. Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız. Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak." dedi.

Yaşanabilecek en kötü senaryoyu da mercek altına alan Özdemir, "Haziran başı veya Temmuz ayı başında başlasak dahi, ki bunla ilgili 10 tane çalışma yaptırdık. En geç Ağustos ayının ortalarında Süper Lig'imizi tamamlarız, Ziraat Türkiye Kupası'nı bitirebiliriz. Başakşehir de eğer Avrupa’da devam edebilirse, ona göre programımızda yer ayırırız. Kurban Bayramı, bu tarihlerin içine geliyor. Bu seneki özelliği, Cuma - Cumartesi - Pazar - Pazartesi'ye rastlıyor. O haftaya da ayrıca maç koymamak üzere planımızı yaptık." açıklamasını yaptı.

Ülkemizin ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne de işaret eden Özdemir, "Avrupa'nın birçok ligi başlayabilirse, bildiğimiz gibi Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'da oynanacak. Stadyumumuz hazır. O da bizi ilgilendiriyor. Hiçbir zaman ligi tescil etmeyi düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri seyircili veya seyircisiz olarak sonlandırmaktır." şeklinde konuştu.

Maçların tek bir şehirde oynanması fikrine sıcak bakmadığını belirten Özdemir, "Hiçbir gerçekçi tarafı yok, bu sadece birkaç değerli teknik direktör arkadaşımızın görüşleri. Bu konuyu ne görüştük ne de tartıştık. Hiçbir zaman gündemimizde olmadı." ifadelerine yer verdi.

Futbolcu sözleşmeleriyle ilgili akıllarda yer alan soru işaretlerine de açıklık getiren Özdemir, "FIFA çalışıyor bu konuda, henüz karara varmış değiller. Bildiğimiz kadarıyla, Mayıs sonunda sözleşme bitse dahi, sezonun bitimiyle ancak sözleşme tamamlanıyor. Genelde ligler mayıs sonunda bitiyordu. Bugün, olağanüstü bir durumdayız. Onun için hem UEFA hem FIFA hem biz masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir karara varacağız." cevabını verdi.

Transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerinin de revize edileceğini dile getiren Özdemir, "2020 Avrupa Şampiyonası, 2021'e alındı. Tarihi de belli. Onları düşünerek, yeni sezonu planlarken, transfer dönemini de ortaya koyacağız. Kış transfer dönemi var. Liglerin bitme tarihiyle ilgili bu kararları üreteceğiz." dedi.

Mevcut durumun, kulüplerin mali yapılarına olan negatif etkisine dikkat çeken Özdemir, "18 Süper Lig kulübünden, hemen hemen 8'i yapılandırma yaptılar. Hiç mali sıkıntısı olmayan kulüplerimiz var. Bu, olağanüstü bir durum. Yapılandırma yapılan dönemdeki şartlar gibi değil. Gelirler düştü, futbol oynanamıyor, transfer dönemi geliyor. Bence yeni bir mali yapılandırmanın gerekli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yapılandırma yapan bankalarımız da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Evvela hedefimiz, dünyanın başına bela olan koronavirüsün hakkından gelmek. Düzlüğü görmemiz lazım. Kimse düzlüğü göremiyor. 'Koronavirüs olayını çözdük.' dendikten sonra kulüplerimizin mali yapılarını o zaman konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Maç takvimi konusunda hedeflenen planlamayı açıklayan Özdemir, "Ligleri en erken Haziran ayı başında, şartlar uygun olursa başlatacağız. Şartlar uygun olmazsa, Temmuz'un ilk ya da ikinci haftasında başlatabiliriz. Ligleri en geç Ağustos ayında bitirmiş olacağız. Yalnız ligleri değil, Ziraat Türkiye Kupası'nı da. En geç Ağustos ayının ortasında bitirme senaryolarımız var." dedi.

Özdemir, yaptığı açıklamalarda, "Takımlarımızın, başkanların, teknik direktörlerin serzenişleri oldu. Hakem hatası, kural hatası. O günlere stresli diyorduk ama şimdi o günleri arıyoruz. Keşke koronavirüs olmasaydı da. O günleri özledik. İlk başlayacak maçta, o stadyumda olmak istiyorum. En büyük arzum o. Seyircili olsun istiyorum. Hakikaten özledik." sözleriyle liglere verilen arada futbola olan özlemin hat safhaya ulaştığının altını çizdi.

Süper Lig'deki 26. hafta maçlarının seyircisiz oynanmasıyla ilgili olarak Özdemir, "Çok doğru yaptık. Onu da denemeliydik. Bugün 8 haftayı konuşuyoruz, o zaman 9 haftayı konuşacaktık. Biz seyircisiz oynatma kararını federasyon olarak tek başımıza almadık. Türkiye Cumhuriyet Devleti aldı bu kararı. Biz de bu kararı uyguladık." diyerek sözlerini noktaladı.