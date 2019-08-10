Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.316
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Liderlerin bayram programı belli oldu

Liderlerin bayram programı belli oldu

Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Başkan  ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramda ailesi ile tatilde olacak. Kılıçdaroğlu'nun bayram sonuna kadar Antalya'da olması bekleniyor. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramı Ankara'da karşılayacak. Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek, ikinci günü parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hercai'nin fanları baskına hazırlanıyor!
Gökçe Kırgız: İlk fenomen benim
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic yeniden bir arada
'Cio Baba'dan muhabirlere tehdit
Tuba Büyüküstün'ün Afrika stili
<p>Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı denildiğinde ilk akla gelen, sabahın ilk sa

Lezzetli Kavurma Pişirmenin Püf Noktaları

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Öksüz askere ana şefkati

Akılalmaz olay! Kazadan kurtulan kızını hastanelik etti