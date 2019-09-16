Liderlerden Üçlü Zirve sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Rusya lideri Putin ile 3'lü Zirve sonrası basın açıklaması yapıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Ruhani ve Putin ile ayrı ayrı ve heyetler arası toplantılar gerçekleştirdi.

Liderler heyetler arası toplantı sonrası basın açıklamasında bulunuyor:

TARİHİ ZİRVE SONRASI LİDERLERDEN İLK AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız.

Suriye komitesinin oluşturulması için oluşan pürüzler giderildi. Anayasa komitesi çalışmalara başlayacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik

DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık. Geldiğimiz noktada Suriye'de DEAŞ tehdidi kalkmıştır. O bölgede en büyük tehdit PKK/PYD'dir. Sınırımızda bir terör koridorunun oluşmasına izin vermeyeceğimizi kendilerine ilettim.

ABD ile 2 hafta içerisinde anlaşmazsak kendi planımızı uygulayacağımızı kendilerine ilettim.

Türkiye yeni bir göç akımı kaldıracak güçte değildir.

Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek, ülkenin bölünmesini engellemektir. Suriyeliler için barış koridoru korunaklı bir liman olacaktır. Barış Koridoru Rakka'ya kadar inmelidir.

Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür. Türkiye olarak bu konuda her sorumluluğu almaya hazırız.

Ruhani'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda iyi bir fırsat ortaya çıktı. Astana sürecindeki bütün faaliyetlerimizi gözden geçirdik. Sahada gelişmeleri ve siyasi gelişmeleri inceledik. Neredeyse tüm konularda görüş birliğine vardık.

Hepimiz Suriye'nin toprak bütünlüğün konusunda aynı fikirdeyiz ama ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil. ABD tehlikeli davranış içindedir. Bu kabul edilebilir değil.

Her 3 ülkede terörle mücadele edilmesi konusunda hem fikirdirler. İdlib'de terör varlığı güçlü hale geldi.

Fırat'ın doğusunda da terörist gruplar var. Bunlar ABD'nin hakimiyeti altındalar.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamarı:

Zirve çok başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleşti. Suriye'de kalıcı barış tesis edilmelidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan 3 ülkeyiz.

Anayasa komitesinin listesi onaylanmıştır.

İdlib'deki durum endişe verici, buna sessiz kalamayız. İdlib için ilave adım atacağız. İdlib mutabakatı terör örgütlerini kapsamamaktadır.

Mültecilerin geri dönmesi isteniyorsa, uluslararası toplumlardan yardım sağlanmalı.

Türkiye'ye 6 milyondan fazla turist gelecektir.

SORU - CEVAP

Anayasa komitesi sorusu bu komitesi sorusu

Ruhani: Anayasanın reforme olması ve nasıl kurulacağı önemliydi. Çok fazla bu konu hakkında konuştuk.2021-0 -2021 yıllarına kadar Suriye'de siyasi atmosferin oluşmasını temenni ediyoruz.

Putin: Siyasi süreç dışında herhangi bir alternatif yok. Erdoğan anayasa için çok çaba gösterdi. Diplomatlarımız titiz çalışma sonucunda listeyi (Anayasa Komitesi) oluşturdular ve usül çalışmaları yaptılar. Liste onaylanmıştır.

Erdoğan: Cenevre'de komite çalışmaları süratle başlayacaktır. Pürüz kalmadı diyebilirim.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

Putin: ABD güçlerinin Suriye'de bulunması gayri resmi olarak orada bulunuyor. Trump'ın oradan çekilme kararı uygulanacaktır.

Saudi Aramco'ya saldırı

Ruhani: Bunun kökeni Yemen'e saldırıyla başladı. Bunu Yemen'e saldıranlara sormak lazım. Yemen halkı bütün bu saldırılarına karşılık vermeliler. Meşru savunma haklarını kullanıyor. Karşı saldırıda bulunuyorlar. Yemen'in de çözüm yolu siyasidir. Astana süreci Yemen için örnek olabilir. Güvenlik Yemen'e geri geldiğinde güvenli bir şekilde üretilip ihraç edilebilir.

LİDERLER ÜÇLÜ ZİRVE ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Başkan Erdoğan, Ruhani ve Putin ile ayrı ayrı ve heyetler arası toplantılar gerçekleştirdi. Liderler heyetler arası toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA DAHA FAZLA KOYMALIYIZ

Başkan Erdoğan açılış konuşmasında, "Toplantının ülkemiz, bölgemiz ve Suriye için hayırlı olmasını diliyorum. Üçlü zirve süreci önemli başarılara imza attı. Zirve toplantıları vesilesiyle son iki senede Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın yeniden tesisi için işbirliğimizi derinleştirdik.

Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz. Bugünkü toplantımızda, İdlib, Fırat'ın Doğusu, Suriyeli mülteciler meselelerini ele alacağız. Ülkemiz en sıkıntılı dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve kalıcı çözümde tam mutabakat var.

Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir." dedi.

RUHANİ: ABD BİR AN ÖNCE SURİYE'Yİ TERKETMELİ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Suriye konusunda ortak ilkelere vurgu yapmayı gerekli görüyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği hususlarına ciddi bir şekilde riayet edilmeli. Suriye'ye istikrar ve huzurun geri dönmesi için tüm zemin sağlanmalıdır. Türkiye, Rusya ve İran'ın gündemi barışçıl çözüm, terörizmle mücadele, anayasa komitesinin kurulması ve ülkenin yeniden onarımı yolunda gösterilen çabalardır.

İran, geçmişte olduğu gibi Suriye krizinin sadece siyasi yolla çözülebileceğine inanmaktadır. Suriye hükümeti ve halkı çeşitliliğini de dikkate alarak geleceğini belirleme gücüne sahiptir. Suriye'deki çatışmalar dokuzuncu yılına girerken bazılarının rejimi değiştirme çalışmasının önemini yitirdiğini görüyoruz. Terözimle mücadeleye devam edilmelidir aynı zamanda sivil halk tehlikeye atılmamalıdır. İdlib mütabakatı beklendiği gibi gitmedi. İdlib'de teröristlerin kontolündeki bölgeler artış göstermiştir. Teröristlere hiçbir zaman müsamaha gösterilmemelidir. Özgür ve bağımsız bir Suriye, işgal ve dış tehditlere uzak bir Suriye gerekmektedir.

Yabancı güçler bugün ya da yarın bölgeyi terkedecektir fakat biz komşular burada olacağız. Adana Mutabakatı'nın gerçekleştirilmesi iki tarafın endişelerini giderecek bir olgu olabilir. ABD Başkanı geçen yıl askeri güçlerini Suriye'den çekeceğini söylemiştir. Bu sözlerin akıbeti onun diğer sözleri gibi oldu. Amerikan güçlerinin bir an önce bölgeyi terk etmesi, Suriye'nin Fırat'ın Doğusunda da egemenliğini sağlaması önemlidir." dedi.

PUTİN: SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNÜ GÖRÜŞECEĞİZ

Son olarak söz alan Rusya lideri Putin, "Ortak çabalarımızla Suriye'de istikrar sağlanmış ve şiddet düşürülmüştür. Suriye'deki kaosun çözümü için bir adım attık. Bizim üst düzey zirvelerimizin yanısıra uzman düzeyinde görüşmeler de devam etmektedir. Suriye'de aşırı gruplarla mücadele önemli bir konu.

İdlib bölgesindeki durum endişe vericidir. Aşırılıkçı grupların faaliyetleri arttı. İdlib teröristlere sığınak olmamalı. Suriye'yi nüfuz alanlarına bölmek kabul edilemez. İnanıyoruz ki uluslararası kurumlar ülkenin yeniden restore edilmesi konusunda daha fazla katkı sağlayacaktır.

Eminim ki bugünkü görüşmeler yapıcı olacak ve Suriye'de barışa katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ve İran, İdlib krizini çözmek için bir araya geliyor. Başkan Erdoğan ve Ruhani görüşmesi sona erdi, Rusya lideri Putin'i taşıyan uçak da Ankara'ya indi. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi başladı. 1.5 saat süren görüşme sona erdi.

Suriye'nin masaya yatırılacağı Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesini dünya izliyor, Başkan Erdoğan zirveden önce İranlı mevkidaşı Ruhani ile baş başa görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Valilik ve Belediye yetkilileri karşıladı

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi başladı.

Görüşme 1,5 saat sonra sona erdi.

Astana formatında Üçlü Zirve Toplantıları çerçevesinde beşinci kez bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran liderleri, önceki dört toplantının ortak vurgusu olan "Suriye'de toprak bütünlüğü" ilkesinin yanı sıra, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki güncel gelişmeleri masaya yatıracak.

"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Ankara'da Çankaya Köşkü’nde düzenleniyor.

Bugünkü toplantıda beşinci kez bir araya gelen liderler, İdlib'teki gelişmeleri, çatışma ortamının sona erdirilmesini, mültecilerin geri dönüşleri için gereken şartların temini konusunu ele alacak.

Bugünkü toplantının ana gündem maddelerinden biri de Suriye'de kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımlar olacak.

Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye'de sorunun kalıcı çözüm yollarını ele aldığı Astana formatındaki Üçlü Zirve Toplantıları, daha önce iki kez Soçi'de, birer kez de Tahran ve Ankara'da düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE RUHANİ GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Başkan Erdoğan tarafından Çankaya Köşkü'ne gelişinde kapıda karşılandı.

Daha sonra Erdoğan ve Ruhani ikili görüşmelere geçti.

Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi sona erdi.

Basına kapalı yapılan heyetler arası ve baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından üç lider Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni gerçekleştirecek.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

AKŞAM'dan Osman Nuri Cerit'in haberine göre; Astana süreci kapsamında gerçekleştirilen liderler zirvesinin son ayağında gündemde İdlib ve yeni anayasa yazım süreci var. İdlib’de sivilleri hedef alan saldırılar yeni göç dalgasının tetiklerken, bugün gerçekleştirecek zirvede sivillerin durumu geniş kapsamlı olarak ele alınacak. Daha önce “İdlib çatışmasız bölge planını” uygulamasını sağlayan üç lider bölgede atılan adımları değerlendirecek.

ANAYASA İÇİN TAKVİM

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüşmesinde, Başkan Erdoğan’ın sivilleri hedef alan saldırıların durdurulmasını gündeme taşıması bekleniyor. Türkiye sınırına göç eden Suriyelilerin durumun da yine toplantı kapsamsında ele alınacak başlıklar arasında olması planlanıyor.

Suriye’de tüm tarafların katılımı ile yeni bir anayasa yazılması için başlatılan çalışmalar da liderler tarafından değerlendirilecek. Komisyon içerisinde yer alacak olan isimlerle ilgili görüşlerin paylaşılması ve anayasa yazım komisyonunun çalışmaya başlamasıyla ilgili takvim hazırlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Liderlerin ele alacağı bir diğer önemli başlık ise Türkiye’nin, Suriye sınırında oluşturmak istediği güvenli bölge olacak. Bu konuda atılan adımlar hakkında Başkan Erdoğan’ın liderleri bilgilendirmesi öngörülüyor.

SU-35 UÇAKLARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde Putin ve Ruhani ile ayrıca baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan-Putin görüşmesinde S-400’ler ve SU-35’ler ile savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Putin ve Ruhani, görüşmelerin ardından ele alınan konular basın toplantısıyla duyurulacak.