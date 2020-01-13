Liderler diplomasisi sonuç verdi

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter’e bağlı güçlerin, Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak gece 00.00’da başlamasını istediği ortak ateşkes çağrısını kabul etmesinin ardından ülkede silahlar sustu. Hafter’e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya’nın batısındaki operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini kaydetti.

Türkiye sürecin başından itibaren attığı adımlarla Libya’da ateşkesin baş mimarı oldu.

KARARLI DURUŞ

Başkan Erdoğan yürüttüğü diplomasi trafiğiyle Libya’da ateşkesin sağlanması için büyük bir çaba gösterdi. Libya’ya Türk askerinin gönderilmesi için TBMM’ye getirilen tezkerenin kabulünün ardından Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüştü. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de telefon diplomasisi gerçekleştirerek çözüm için inisiyatif alınmasını istedi. En önemli adım ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türk Akım’ın açılışı için geldiği İstanbul’da atıldı. İki liderin görüşmesi sonrasında Libya’da taraflara 12 Ocak tarihinden itibaren ateşkes çağrısı yapıldı.

DÖRTLÜ KIŞKIRTMA

Türkiye yapılan anlaşma uyarınca Libya’daki meşru Serrac hükümetiyle ateşkesin hayata geçirilmesi için görüşürken Hafter güçleri ateşkese uymayacağını duyurdu. Mısır’ın başkenti Kahire’de 8 Ocak’ta Mısır, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanlarının katılımıyla Libya konulu toplantı düzenlendi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, “Türkiye’nin Libya’da aşırılık yanlılarına destek vermeye devam ettiğini” öne sürerken, Yunanistan da, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de atılan adımlar nedeniyle suçladı.

FRANSA TEK BAŞINA

Toplantının Türkiye karşıtı bir eksene oturması üzerine İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio basın toplantısına katılmadı.Di Maio ortak açıklamayı da imzalamadı. İtalyan Bakan bu toplantıdan bir gün önce İstanbul’da TüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris’in Libya’da çözüm karşıtı tutumunu deşifre etmiş ve Hafter’e silah da dahil gizli destek verdiğini kaydetmişti.

CONTE TÜRKİYE’DE

Türkiye ve Rusya ile birlikte ateşkese katkı sunmak isteyen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bugün Türkiye’ye geliyor. Conte, geçen hafta Roma’da Hafter’le görüşmesinde siyasi çözüm önermiş ve askeri okula yapılan saldırıyı kınamıştı.

TRABLUS’TA SEVİNÇ VAR

Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısının olumlu karşılık bulmasının ardından Libya’da silahlar sustu. Başkent Trablus’ta Türk bayrakları açıldı, gece boyu havai fişeklerle kutlama yapıldı.

Ülkenin yerel saatiyle 00.00’da başlayan ateşkes, başkent Trablus’ta havai fişeklerle kutlandı. Ateşkesin uygulanmaya başladığı gece yarısına kadar, başkent merkezinde patlama sesleri duyuldu.

Trablus’taki bazı sürücülerin korna çalarak konvoy yaptıkları, bazı mahallelerde sevinç gösterileri yapıldığı görüldü. Libya’nın uluslararası meşruiyete sahip Ulaştırma Bakanlığı, Halife Hafter’in saldırıları nedeniyle kapatılan başkent Trablus’un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’nın yeniden hava trafiğine açılacağını duyurdu.

Serrac’la Dolmabahçe’de buluştu

Başkan Erdoğan ateşkesin hayata geçmesinin ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac’ı Dolmabahçe’de kabul etti. Basına kapalı görüşme 2,5 saat sürdü.

MERKEL İLE LİBYA GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, Serrac ile Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı ofisinde yaptığı görüşmenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan ve Merkel’in başta Libya’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldıkları ifade edildi.

BARIŞÇI DİPLOMASİ SONUÇ VERDİ

Libya’da alınan ateşkes kararına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan açıklamalar geldi. Kalın paylaşımında, “Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

İTALYA-RUSYATÜRKİYE 3’LÜ MEKANİZMASI

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün telefon görüşmesi yaptı. İki bakan İtalya-Rusya-Türkiye arasında bir üçlü mekanizma oluşturulması niyetlerini teyit etti. Di Maio, geçen hafta Mısır’da Türkiye’nin eleştirildiği sonuç bildirisini imzalamamasının gerekçesi için de “Aşırı şekilde dengesizdi” dedi.

MSB: YAKIN TAKİPTEYİZ

Milli Savunma Bakanlığı, , Libya ve İdlib’deki ateşkesin yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlık, Libya ve İdlib’de ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir-iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Libya ve İdlib’de 12 Ocak 2020 saat 00.01’den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır.