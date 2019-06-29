Lider eşlerini Budist rahip törenle karşıladı 

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin resmi eş programına katıldı. Japonya First Lady’si Akie Abe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Emine Erdoğan’ın yanı sıra Arjantin, Kanada, İspanya, Avustralya, G. Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Şili devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de hazır bulundu.

BALIKLARI BESLEDİLER

Osaka Doğu Bahçesi’nde geleneksel Japon çay töreni ile karşılamanın ardından Abe Akie, devlet başkanı eşlerini göletteki balıklara yem vermeye davet etti. Lider eşleri daha sonra Kyoto’da Tofuku-ji Tapınağı’nı ziyaret etti. Budist rahip tarafından karşılanan lider eşleri, Tsuzumi davul performansını izledi. Tapınak ziyaretinin ardından lider eşleri öğle yemeğinde samimi sohbet gerçekleştirdi.

AİLE FOTOĞRAFI

Erdoğan, programın ardından lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan Twitter hesabında “Ülkenin en eski tapınaklarından birini ziyaret etmekten memnuniyet duydum” dedi.