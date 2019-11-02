Lice ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Açıklamada, timlerin bölgedeki operasyonun sürdüğü de belirtildi.