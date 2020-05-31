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  3. Libya'da UHM güçleri Uluslararası Trablus Havaalanı'na girdi
31 Mayıs 2020 Pazar 13:53 | Son Güncelleme:

Libya'da UHM güçleri Uluslararası Trablus Havaalanı'na girdi

Libya'da UHM güçleri Uluslararası Trablus Havaalanı'na girdi

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Havalimanı'nı geri almak için operasyon başlattı.

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri başkentin güneyinde Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Havalimanı'nı almak için operasyon başlattı.

Topçu birliklerinin havalimanı içindeki Hafter milislerine ait üç silahlı aracı imha ettiği bildirildi.

Öte yandan, güvenlik kaynakları ordu birliklerinin, Trablus Havalimanı'nın yakınındaki el-Kayih mahallesini milislerden arındırdığını, havalimanına ulaştığı burada Hafter milisleriyle yoğun çatışmaların devam ettiğini paylaştı.

Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Ordu birlikleri, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.


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