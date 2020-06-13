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  3. Libya'da son durumu gösteren harita yayımlandı
13 Haziran 2020 Cumartesi 15:22 | Son Güncelleme:

Libya'da son durumu gösteren harita yayımlandı

Libya'da son durumu gösteren harita yayımlandı

İletişim Başkanlığı Libya'da yaşanan son gelişmeleri hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebileceğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı Twitter hesabından Libya'da yaşanan son gelişmelerin takip edilebileceğini duyurarak güncel durumun haritasını paylaştı.

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