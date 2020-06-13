13 Haziran 2020 Cumartesi 15:22 | Son Güncelleme:
İletişim Başkanlığı Twitter hesabından Libya'da yaşanan son gelişmelerin takip edilebileceğini duyurarak güncel durumun haritasını paylaştı.
Libya'da son durumu gösteren harita yayımlandı
İletişim Başkanlığı Libya'da yaşanan son gelişmeleri hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebileceğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı Twitter hesabından Libya'da yaşanan son gelişmelerin takip edilebileceğini duyurarak güncel durumun haritasını paylaştı.
��Libya'da yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 13, 2020
13 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Libya'daki son durumu gösteren harita aşağıda yer almaktadır. pic.twitter.com/84HmR47jOp