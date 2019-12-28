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  3. Libya'da alıkonulan Türk gemici: Hafter'in adamları bizim için özel gelmiş gibiydi

Libya'da alıkonulan Türk gemici: Hafter'in adamları bizim için özel gelmiş gibiydi

Libya'da alıkonulan Türk gemici: Hafter'in adamları bizim için özel gelmiş gibiydi

Libya’nın Derna kentinde 1 hafta önce darbeci general Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından durdurulan gemide gözaltına alınıp, 12 saat tutulduktan sonra serbest bırakılan 3 Türk’ten baş makinist Muhsin Erduran, yaşadıklarını anlattı.

Muhsin Erduran, “10-15 kişilik silahlı grup gemiye çıktı. Gemide Gürcü, Ukraynalı personel de vardı. Onlara kesinlikle dokunmadılar. Sanki bizim için özel gelmiş gibiydiler. Sahil Güvenlik botuna alındık. Hepsinin ellerinde silah vardı. Yemek vermediler. 3 gün gemi ile birlikte rehin kaldık. Bize söylemiş oldukları şey şuydu; ‘Devletin bütün birimleri, güçleri sizin arkanızda.’ Bu gerçekten onur ve gurur verici bir durum.” dedi.

(DHA)


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