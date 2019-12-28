Libya'da alıkonulan Türk gemici: Hafter'in adamları bizim için özel gelmiş gibiydi

Muhsin Erduran, “10-15 kişilik silahlı grup gemiye çıktı. Gemide Gürcü, Ukraynalı personel de vardı. Onlara kesinlikle dokunmadılar. Sanki bizim için özel gelmiş gibiydiler. Sahil Güvenlik botuna alındık. Hepsinin ellerinde silah vardı. Yemek vermediler. 3 gün gemi ile birlikte rehin kaldık. Bize söylemiş oldukları şey şuydu; ‘Devletin bütün birimleri, güçleri sizin arkanızda.’ Bu gerçekten onur ve gurur verici bir durum.” dedi.

(DHA)