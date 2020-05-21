Libya ordusundaki komutan süreci anlattı: Türkiye olmasaydı kazanamazdık

Libya UMH ordusu Öfkeli Volkan Operasyonun komutanlarından Tahir Mahmud Bin Garbiye sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Türkiye ve Başkan Erdoğan'a sevgisini dile getirdi.

Türk SİHA'larının havadan bombalayarak etkisiz hale getirdiği Vattiye askeri hava üssünün önemine değinen Gabriye, Vattiye askeri hava üssünü ele geçirmemiz çok önemliydi. Vattiye batı Libya'nın en büyük hava üssüdür. Bu üssü katil Hafter ve ona destek verenhler ele geçirmişlerdi. BAE, S.Arabistan, Mısır, Ürdün, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin Hafter'e verdiği desteğe rağmen ama Allah'a hamd olsun, Türklerle ittifak yaptıktan sonra askeri üssü tekrar ele geçirdik. Türkler müdahele ettikten sonra tüm dengeler değişti. Bize gösterdikleri destekten dolayı Türk halkına ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum.

Türk halkı ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmazsa biz kazanamazdık. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve İslam aleminin lideridir" dedi.