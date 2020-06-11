Libya Müftüsü'nden Türkiye açıklaması: Bağlar güçlendirilmeli

Libya’nın Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye açıklaması geldi. Sadık el-Giryani, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e karşı zafer elde edilmesi için Türkiye ile müttefikliğin ve bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sadık el-Giryani, Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirliği (BAE) ise "BAE üzerimize İHA'lar yollayıp çocuklarımızı öldürüyor. Türkiye’nin Libya’ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Sadık el-Giryani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deneyimli bir siyasetçi olduğuna dikakt çekerek, " Ey hakiki Libyalılar, Türkiye’nin müttefikliği ile diğer ülkelerin müttefikliğini karıştırmayın. Türkiye ve lideri bizim için ayrı, Libya'yı karıştırmaya çalışan ülkeler ayrı. Türkiye'nin desteğini asla unutmayın" diye konuştu.

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