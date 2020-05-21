Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7988
  • 7,4612
  • 378.904
  • 102994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Libya İçişleri Bakanı: Rusya, Hafter'e savaş uçağı gönderdi
21 Mayıs 2020 Perşembe 11:09 | Son Güncelleme:

Libya İçişleri Bakanı: Rusya, Hafter'e savaş uçağı gönderdi

Libya İçişleri Bakanı: Rusya, Hafter'e savaş uçağı gönderdi

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın darbeci Hafter'e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini söyledi.

Bloomberg televizyonuna konuşan Başağa, Rusya'nın Suriye'deki Hımeymim hava üssünden kalkan Sovyet yapımı en az 6 "Mig-29" ve 2 "Su-24" savaş uçağını ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e ulaştırdığını bildirdi.

Konuya ilişkin Rusya Federasyonu'ndan açıklama yapılmadı.

Libya ordusu, son 24 saatte silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu birliklerinin, Terhune'de 3, Vişke bölgesinde 1 ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirmişti.

Son dönemde darbeci Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmıştı.

Askeri başarılarla eş zamanlı olarak Libya'nın batısındaki bazı kent ve beldeler, Hafter milislerine karşı Libya hükümetinin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yapmıştı.


Camilerde bayram namazı kılınacak mı?
Bakan Selçuk rakamı açıkladı... Atamalar yapıldı!
ABD'li 500 doktordan Trump'a mektup: Virüsten daha çok zarar veriyor
Sınır hattında büyük skandal!
Reklam
Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı belgeseli çok yakında...

Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı belgeseli çok yakında...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Binlerce yıllık el baskılarının yer aldığı mağaralar, milli park olacak

Muğla'da orman yangını