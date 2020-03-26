Libya İçişleri Bakanı: Hafter milisleri virüsüyle de mücadele ediyoruz

İçişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen Başağa, BM ve farklı ülkelerin ateşkes çağrılarına rağmen Hafter milislerinin her gün başkent Trablus’u bombaladığını ifade etti.

Başağa, UMH’nin iki ayrı alanda mücadele ettiğinin altını çizerek, "Bir taraftan yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken diğer taraftan da Hafter milisleri virüsüyle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafter milislerinin Trablus’un güney bölgelerindeki sivil yaşam alanlarına fırlattıkları roketlerin çocuklar, kadınlar ve sivilleri hayattan kopardığını dile getiren Başağa, Barış Fırtınası Operasyonu'nu buna tepki olarak başlattıklarının altını çizdi.

Başağa, basın toplantısının ardından başkent Trablus'ta 17 Şubat devriminin simgesi haline gelen Şehitler Meydanı'nda koronavirüs ile mücadele ekiplerinin çalışmalarını da denetledi.

- TRABLUS’UN GÜNEYİNDEKİ CEPHELERDE İLERLEME



Dün sabah başlatılan operasyonda Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçiren UMH askeri birlikleri Trablus’un güneyindeki cephelerde de ilerleme kaydetmişti.

UMH birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, çok sayıda Hafter milisi ve yabancı paralı askeri esir aldıklarını duyurmuştu.