'Libya için her an göreve hazırız'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop tarafından 2019’daki faaliyetlere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yeni yılda Libya’ya asker göndermek için tezkerenin TBMM’ye sunulma hazırlıkları devam ederken süreçle ilgili soruyu yanıtlayan askeri kaynaklar, “Emir verildiği anda TSK, her an her yerde görev yapma kabiliyetine sahip bir ordudur ve burada da görev yapmaya hazırdır” dediler.

ŞU ANDA RİSK YOK

Kaynaklar, rejim askerleri tarafından çevrilen İdlib’deki 8. gözlem noktasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdiler: “Şu an herhangi bir risk yok. 9. gözlem noktasında da benzer bir durum yaşanmıştı. İkmalle ilgili de bir sorun yok. Bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz. Oradaki birliklerimiz, muharebe için oraya gitmedi. Çatışmasızlık ortamını gözleyip, rapor ediyorlar ancak herhangi bir saldırı olursa, gerekli karşılığı verebilecek seviyedeler.”

LİBYA ASKERİ DESTEK İSTEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Libya hükümetinin, Türkiye’den askeri destek talebinde bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin Libya’da uluslararası olarak tanınan meşru hükümeti desteklediğine dikkati çeken Altun, dış güçlerin ise Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermesi gerektiğini ifade etti.