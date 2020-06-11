Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Libya Başbakanı Serrac, komutanlarla askeri gelişmeleri görüştü
11 Haziran 2020 Perşembe 07:34 | Son Güncelleme:

Libya Başbakanı Serrac, komutanlarla askeri gelişmeleri görüştü

Libya Başbakanı Serrac, komutanlarla askeri gelişmeleri görüştü

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, komutanlarla bir araya gelerek, askeri operasyonlarda gelinen son noktayı görüştü.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Serrac'ın, Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın yanı sıra Batı, Trablus ve Orta askeri bölgeleri ile Sirte ve El-Cufra operasyon birimi komutanlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, askeri operasyonlarda gelinen nokta, siviller ile özel ve kamu kurumlarının korunması için alınan önlemler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerdeki durum ile buralarda güvenlikle ilgili alınan tedbirler masaya yatırıldı.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 4 Haziran'da da Kasr Bin Gaşir'de kontrolü sağlamıştı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.

İngiliz Independent yazdı... Darbeci Hafter dolandırılmış!
CHP'li vekilin derdine bakın! Sultanahmet Camii müze olmalıymış
Emlak Konut - Advertorial
Hande, Demet ve Fahriye'yi solladı!
Nijerya'da Boko Haram saldırısı... Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

Nilüfer çiçekleri bu yıl hüzünlü açtı

Nilüfer çiçekleri bu yıl hüzünlü açtı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı

Mutfakta yapılan en büyük yanlışlar! Bunları yapıyo

Mutfakta yapılan en büyük yanlışlar! Bunları yapıyorsanız dikkat...