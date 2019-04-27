LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 LGS sınav giriş yeri sorgulama!

LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 LGS sınav giriş yerleri hakkında belirsizlik sürerken LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. LGS sınav giriş yeri sorgulama işlemi sürüyor. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 22 Mayıs günü açıklanacak sınav giriş belgesiyle birlikte sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

LGS SINAV GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.



Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.



Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul

müdürlüklerinden alabilecektir.



Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 22 Mayıs 2019 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.



Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

LGS ÖRNEK SORULAR

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla yapılacak merkezi sınava yönelik dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı

Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek. Bakanlık yetkilileri, örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.